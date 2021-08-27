Пасмурная и холодная погода наступит в Кузбассе с первого дня осени

По данным синоптиков, погоду на грядущие выходные дни будет определять антициклон, который в настоящее время образовался над Кемеровской областью. Следующая неделя начнется с тепла. В понедельник ночью ожидается до +10ºС, +15ºС, а днем - до +23ºС, +28ºС. В отдельных районах Кузбасса пройдут кратковременные дожди и грозы.

Во вторник, 31 августа, также прогнозируются осадки и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +8ºС, +13ºС, днем - до +18ºС, +23ºС.

Специалисты сообщили, что уже в ночь на среду, 1 сентября, столбик термометра пойдет на снижение. В темное время суток похолодает до +7ºС, +9ºС, а днем температура сохранится в пределах +15ºС, +20ºС.