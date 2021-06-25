Партия новых автобусов прибудет на территорию Кузбасса в 2021 году

Новые 120 автобусов прибудут в Кузбасс до конца 2021 года. Сейчас по дорогам региона уже курсируют 1 085 единиц завезенного общественного транспорта.

– Вся техника соответствует сибирским погодным условиям и отвечает современным экологическим стандартам, — отметил Сергей Цивилев.

Кроме того, по словам губернатора, в минувшем мае был заключен дополнительный муниципальный контракт на поставку в Кемерово 105 городских низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, а еще 15 машин поступят в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

В общей сложности автопарк шахтерского края пополнят 1205 автобусов