Партия из 70 тысяч тонн вакцины от COVID-19 поступила в Кузбасс

Специалист заверила, что в настоящий момент препарат находится в достатке на складах Кемеровской области. В общей сложности в запасе насчитывается 70 тысяч тонн лекарства, которые власти намерены отправлять в те части региона, где за время обострения ситуации с заболеваемостью людей, сформировался ощутимый дефицит лекарства.

- Перебоев с вакцинацией мы не ожидаем, - подытожила Зеленина в своем обращении к гражданам, которое появилось в Telegram-канале властей.

Отмечается, что поступление вакцины напрямую будет зависеть от жителей, а точнее их желания привиться от инфекции COVID-19.