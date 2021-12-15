Партия "Единая Россия" приостановит членство руководителя "СДС"

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Отделение "Единой России" в Кемеровской области приостановит членство президента "Сибирского Делового Союза" (СДС) Михаила Федяева, задержанного по делу о ЧП на "Листвяжной".

Членство руководителя "СДС" в кузбасском отделении "Единой России" будет приостановлено до окончательного разрешения всей ситуации, сообщает Znak со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.


Из устава ЕР следует, что приостановка членства может быть произведена из-за возбуждения в отношении лица уголовного дела, вступления его в государственную или иную должность, не предполагающую членства в политической партии, а также в других случаях, если так решит руководство.


Напомним, что Михаил Федяев был задержан в ночь на 15 декабря. Позднее ему было предъявлено обвинение по делу трагедии на "Листвяжной", унесшей жизни 51 кузбассовца.


Кроме того, на одном из предприятий "СДС" в Кемерове произошел крупный пожар.

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