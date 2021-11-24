"Паровозик" из автобусов и легковушек возник на кузбасской трассе

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Автоавария с участием трех автобусов и трех легковых автомобилей произошла сегодня утром на трассе под Беловом. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO прокомментировали инцидент.

Массовое ДТП на 17 километре автодороги "Белово – Коновалово – Прокопьевск" произошло сегодня в среду, 24 ноября, около 8:00 по местному времени.


В ГИБДД Кузбасса интернет-журналу AVOKADO отметили, что все автомобили столкнулись "паровозиком". Так, владелец Mitsubishi будучи за рулем не учел погодные условия и в результате столкнулся со служебным автобусом Higer, после чего произошел тесный контакт второго общественного транспорта с машиной LADA Kalina. Затем с отечественным авто столкнулась Skoda Octavia, а в нее врезался еще один Higer, который следовал позади.


Серия ударов привела к тому, что автомобиль LADA Kalina отбросило за пределы проезжей части. Никто из водителей не пострадал, причинен материальный ущерб. Стражам закона предстоит разобраться в причинах произошедшего.

Да!
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