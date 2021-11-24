Массовое ДТП на 17 километре автодороги "Белово – Коновалово – Прокопьевск" произошло сегодня в среду, 24 ноября, около 8:00 по местному времени.

В ГИБДД Кузбасса интернет-журналу AVOKADO отметили, что все автомобили столкнулись "паровозиком". Так, владелец Mitsubishi будучи за рулем не учел погодные условия и в результате столкнулся со служебным автобусом Higer, после чего произошел тесный контакт второго общественного транспорта с машиной LADA Kalina. Затем с отечественным авто столкнулась Skoda Octavia, а в нее врезался еще один Higer, который следовал позади.

Серия ударов привела к тому, что автомобиль LADA Kalina отбросило за пределы проезжей части. Никто из водителей не пострадал, причинен материальный ущерб. Стражам закона предстоит разобраться в причинах произошедшего.