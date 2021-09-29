Парковка в центре Кемерова попадет под запрет в День учителя

Парковка транспорта в центре кузбасской столицы попадет под запрет в предстоящий четверг, 30 сентября, когда в городе будут проходить праздничные мероприятия ко Дню учителя.



Отмечается, что действие ограничений продлится пять часов с 12:00 до 17:00 по местному времени и затронет следующие участки дорог:



- улица Красная от проспекта Советского и до здания по улице Ермака, 7

- проезд от проспекта Советского со стороны Филармонии до здания по проспекту Советский, 70 к.1.