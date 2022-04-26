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Парковка в центре Кемерова попадет под запрет из-за репетиции парада Победы

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В кемеровской администрации сообщили, что в ближайшее время парковка в центре города попадет под запрет. Движение транспорта тоже изменится из-за предстоящих репетиций парада Победы.

В предстоящую среду в центре Кемерова пройдет подготовка к торжественному маршу в честь Дня Победы. В связи с этим с 20:00 27 апреля до 21:00 следующего дня парковка транспорта попадет под строгий запрет на следующих территориях:

  • по ул. Орджоникидзе (от ул. Н. Островского до пл. Советов по четной стороне);
  • по просп. Советский (от ул. Коломейцева до ул. Красная);
  • по ул. Красная (от пр. Советского до стоянки № 2 АКО, обе стороны).

А вот в день проведения репетиции, 28 апреля, с 18:30 до 21:00 специалисты ограничат движение по просп. Советскому, а именно: от ул. 50 лет Октября до ул. Красная. Изменения в связи с подготовкой к проведению крупного мероприятия отразятся на движении автобусных маршрутов: № № 1т, 16т, 28т, 84, 88, 170э, 197э.


Так, 28 апреля с 18:30 оно будет осуществляться следующим образом:

  • в направлении движения в центр города: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский;
  • при движении из центра города: просп. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.

В планах властей провести репетиции и в мае, но уже в 4 и 6 числах последнего месяца весны.

Фото: Администрация города Кемерово.

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