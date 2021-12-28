Парковка и проезд в центре Кемерова попадут под запрет на Новый год

Жители и гости кузбасской столицы смогут насладиться празднованием Нового года без длинных пробок и суеты машин в центре города. Так, по данным местных властей, движение транспорта попадет под запрет с 18:00 31 декабря 2021 года по 03:00 1 января 2022 года по проспекту Советскому от улицы Красной до улицы 50 лет Октября, а также ограничения будут действовать по улице Орджоникидзе от улицы Арочной до проспекта Советского.

Автомобилисты не смогут оставлять свои машины на парковках по улице Орджоникидзе от улицы Николая Островского до площади Советов. Данное ограничение начнет действовать с 20:00 31 декабря, а завершится в 02:00 1 января.