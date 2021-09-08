Более подробно о планах обустроить территорию возле президентского кадетского училища в городе Кемерово рассказал глава региона Сергей Цивилев в социальной сети.

Так, в личном Instagram-аккаунте он разместил несколько истории, к которым прикрепил запись с совещания, где видны кадры с проектом будущего памятника в память о погибших воинах. По предварительному замыслу, парковая зона с памятником будет являться продолжением бульвара Строителей в сторону Томи, аккурат между мужским и женским корпусами училища.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новая зона отдыха появится в районе кемеровского бульвара Строителей. Также власти поделились подробностями плана по обустройству парка у кемеровской "кадетки".