Парк с мусором и опасными каруселями возмутил кемеровчан

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Парк, который расположен в поселке Металлплощадка, своим видом возмутил местных жителей и гостей поселения. Поводом для жалобы стали и травмоопасные развлечения для детей.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители кемеровского поселка Металлплощадка обратили внимание властей на состояние зоны для отдыха "Наш парк", где, по мнению граждан, не хочется отдыхать из-за постоянного обилия мусора и травмоопасных детских каруселей, качелей, пешеходных дорожек.

Мягкое покрытие покарежено, дети могут легко запнутся об них. На батуте воду не вытирают, ребенок покатался и все шорты намочил, следует из текста сообщения.

К слову, рассказчик добавил, что в целом пространство для досуга не плохое, однако за ним нужно смотреть, а этого никто не делает.


Ответ последовал от представителя местной администрации. По данным чиновника, все обращения горожан переданы в работу специалистам. Результаты проверок должны сообщить дополнительно в течение 14 дней.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

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