Парк с мусором и опасными каруселями возмутил кемеровчан

На платформе "Кузбасс Онлайн" жители кемеровского поселка Металлплощадка обратили внимание властей на состояние зоны для отдыха "Наш парк", где, по мнению граждан, не хочется отдыхать из-за постоянного обилия мусора и травмоопасных детских каруселей, качелей, пешеходных дорожек.

– Мягкое покрытие покарежено, дети могут легко запнутся об них. На батуте воду не вытирают, ребенок покатался и все шорты намочил, – следует из текста сообщения.

К слову, рассказчик добавил, что в целом пространство для досуга не плохое, однако за ним нужно смотреть, а этого никто не делает.

Ответ последовал от представителя местной администрации. По данным чиновника, все обращения горожан переданы в работу специалистам. Результаты проверок должны сообщить дополнительно в течение 14 дней.