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Парк почти за 200 миллионов появится в Кемерове

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Летом 2022 года в Кемерове построят новый парк, о чем стало известно из сайта госзакупок.

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на проектирование строительства парка культуры и отдыха вдоль спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" и ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове.


Новая территория отдыха будет поделена на несколько частей. Основная часть будет задействована для спокойных прогулок, оставшуюся отдадут под строительство холмистых обзорных площадок.


В парке расположится спортивная зона для занятий скейтбордингом, воркаутом, паркуром и другими площадками для экстремальных видов спорта.


Летний тетр, который разместится на новом объекте, будет вмещать до 80 зрителей.


В зоне отдыха предусмотрена установка абстрактных фигур, архитектурно-динамических композиций и зеленый лабиринт.


Начальная цена за проектирование и строительство составляет 196 483 802,85 рублей. Парк планируют построить до 31 августа этого года.

Фото: официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок

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