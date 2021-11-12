Паразиты лишили кузбассовца обоняния

Житель Юрги пожаловался врачам на плохое самочувствие и потерю обоняния. В ходе обследования пациента специалистам удалось установить причину недомогания — паразиты, которые поселились печени, диафрагме, легком и нижней полой вене.
— Хирурги хирургического отделения № 2 удалили паразитарное поражение из правой доли печени, большой участок 10×6 см в диафрагме, часть паразитов на правом легком и половину поражения на сосуде, — следует из Instagram-аккаунта Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Врачи отметили, что сейчас кузбассовцу необходимо пройти курс противопаразитарной терапии. Однако даже при таком лечении у 80% зараженных может произойти рецидив. Мужчине предстоит еще одна операция по протезированию нижней полой вены.
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