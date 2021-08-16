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Парашют спортсмена закрутился в небе над Кузбассом

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Фото:  

Над землей в Кемеровской области парашютист попал в неприятности, чем встревожил пользователей соцсетей.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа, тогда же в Сети появилась информация о том, что один из участников первенства по парашютному спорту совершил «жесткую посадку» под Кемеровом из-за неполадок с экипировкой, произошедшей прямо во время полета.


Как стало известно VSE42.Ru, случилось происшествия при проведении тренировочного прыжка. В его же ходе у одного из спортсменов закрутился парашют, что, как уточнили изданию в Федерации парашютного спорта РФ, является штатной ситуацией. Сам же парашютист после посадки остался цел.


Напомним, что чемпионат мира по парашютному спорту завершился в Кузбассе мультиформатным фестивалем. Торжество по случая окончания первенства прошли 15 августа. Праздник посетил фотокорреспондент AVOKADO, подготовив снимки с мероприятия для читателей журнала.

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