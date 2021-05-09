«Парад красок» озарил вечерний Кемерово: День Победы завершился фейерверком в городе

Первые залпы торжественного салюта в Кемерове прогремели ровно в 22:00 воскресенья, 9 мая. В это же время его могли лицезреть местные жители и гости кузбасской столицы. Фейерверк запускали над Университетским мостом.

Шумным мероприятием власти подвели к концу знаменательный день, в который 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Празднование, прошедшее днем, окунуло кемеровчан в атмосферу прошлых лет, а также напомнило о подвиге предков.

Палитру из множества красок, ненадолго украсивших кемеровское небо, в объектив своей камеры сумел запечатлеть корреспондент журнала Avoka.do. Наш специальный фоторепортаж с места событий поможет пропустившим «оказаться» прямо под раскрашенным небом кузбасской столицы.