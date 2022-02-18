Пара кузбассовцев совершила налет на посетителя сауны ради пакета с деньгами

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Кемеровской области, которых подозревают в нападении на мужчину в сауне.

Инцидент произошел в Яйском муниципальном округе. Мужчина заметил в магазине покупателя, который расплатился за продукты купюрами, достав их из пакета. Злоумышленник решил, что в пакете может находиться крупная сумма денег, поэтому проследовал за покупателем в сауну. Зайдя туда под видом посетителя, мужчина познакомился с намеченной жертвой и развязал конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки кузбассовец выхватил у оппонента пакет, в котором находилось 900 тысяч рублей, и передал его своей спутнице. После этого налетчики скрылись, однако вскоре их удалось задержать.


Нападавшими оказались жители пгт Яя – 35-летний мужчина и 24-летняя женщина. У одного из задержанных правоохранители изъяли часть похищенных денег в размере 660 тысяч рублей. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело о грабеже. Максимальное наказание по соответствующей статье составляет семь лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Мужчина был заключен под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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