Пара кузбассовцев месяцами получала пенсию умершей подруги

Из материалов дела следует, что 40-летняя жительница Мариинска около 20 лет назад познакомилась с женщиной, с которой у них завязалась дружба. В 2018 году мариинка узнала, что у этой женщины произошел инсульт, из-за чего та попала в приют с частичным параличом. Мариинка стала навещать знакомую, а в 2020 году пенсионерка попросила подругу забрать ее из приюта. Женщина согласилась и перевезла пожилую мариинку к себе домой, где проживала с возлюбленным. Доставка пенсии была переоформлена на новое место проживания. Через несколько месяцев, в апреле 2021 года, пенсионерка скончалась. Все личные документы умершей кузбассовцы сдали в морг, в Пенсионный фонд данные не передали, а похоронной службе заявили, что не будут хоронить пенсионерку из-за отсутствия средств.

– Через несколько дней к ним домой пришла почтальон с пенсионной выплатой для умершей женщины, которой подсудимые сообщили, что женщина парализованная лежит в комнате и не может встать. Почтальон поверила им, и без предъявления паспорта пенсионерки выдала пенсию. Таким же образом, вводя в заблуждение почтальонов, подсудимые незаконно получали пенсию умершей женщины, в течение последующих двух месяцев – до конца июня 2021 года, – сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

В отделении Пенсионного фонда узнали об излишних выплатах и сообщили в Мариинский почтампт, сотрудники которого стали требовать со злоумышленников возврата денег. Те, в свою очередь, возместить траты не смогли из-за тяжелого материального положения. Вносить деньги пришлось самим почтальонам, которые выдали пенсию в нарушение требований инструкции. В отношении же мариинцев было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Суд назначил каждому из злоумышленников наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, осужденные должны возместить почтальонам сумму, которую те выплатили в Пенсионный фонд в качестве возмещения ущерба.