Пара кемеровчан прилюдно занялась оральным сексом

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Фото:  

Жители кузбасской столицы запечатлели на камеру утехи горожан в культурном пространстве.

Кемеровчане разместили в социальной сети ролик, на который попали ласки пары, якобы происходящие прямо на глазах посетителей культурного центра, расположенного на проспекте Октябрьском. Судя по кадрам, горожане прилюдно занялись оральным сексом. Комментаторы не оценили действия как молодых людей, так и оператора.

‒ "Люди невоспитанные просто", "Автор видео мог просто подойти к любому охраннику и сказать, ситуацию бы сразу устранили <...> как вообще в голову пришло им это", ‒ высказались пользователи Сети.

Корреспондент AVOKADO обратился к сотрудникам культурного центра за комментарием. Они рассказали, что данный инцидент действительно произошел на их территории. По словам представителя культурного пространства, работники предприняли все необходимые меры.

Фото:  
Да!
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