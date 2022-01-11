Пансионаты Новокузнецка отрицают проведение проверок вопреки словам Кузнецова

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Сотрудники пансионатов южной столицы Кузбасса опровергли слова главы города Сергея Кузнецова, который сообщил о проведении "предпроверок" во всех четырех частных учреждениях для престарелых.

Накануне, 10 января, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в городе были проведены "предпроверки" в четырех пансионатах, расположенных на территории южной столицы Кузбасса. Данные мероприятия состоялись после пожара в кемеровском пансионате, в результате которого погибли люди.

– В Новокузнецке в тот же день была начата предпроверка 4 частных пансионатов, находящихся на территории города. Грубых нарушений не выявлено, – рассказал градоначальник на своей странице в Instagram. О наличии и характере иных нарушений Сергей Кузнецов не сообщил.

По информации начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Новокузнецка Галины Ковальчук, "предповерки" были проведены сотрудниками городской администрации и ЕДДС. Но уточнить факт выявления каких-либо нарушений она не смогла, и отметила, что "грубые нарушения – это такой термин", который не означает наличие иных нарушений. Об этом Галина Ковальчук сообщила журналисту VSE42.Ru.


При этом сотрудники двух из четырех пансионатов Новокузнецка сообщили дозвонившимся журналистам, что проверяющие в начале января в учреждениях не появлялись.

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