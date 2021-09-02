Пандемия внесла коррективы в сроки сдачи объектов культурного кластера в Кемерове

Как накануне стало известно ТАСС, взявшим интервью у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на Восточном экономическом форуме, причиной основной проблемы – отсрочки прибытия специальных инструментов из-за границы – стала пандемия. Сейчас же оборудование уже находится у местных специалистов, его настраивают. Над устранением недочетов, которые были замечены на местах возведения объектов культурного кластера, в настоящее время также трудятся эксперты-строители.

- <…> это все мы должны закончить в течение ближайших двух месяцев. Мы могли бы сдать и летом его полностью, но я четко всем объяснил, что мы не можем заниматься устранением недостатков, когда дети заедут, - отметил глава Кузбасса в беседе с изданием.

Напомним, что ранее мы сообщали о планах властей по открытию первых объектов Сибирского кластера искусств, входящих в образовательный блок, летом 2021 года. Предполагалось, что сданы будут: академия хореографии, музыкальная школа и образовательный центр с бассейном. С подробностями вы можете ознакомиться в новости, опубликованной на сайте AVOKADO.