Пандемия внесла коррективы в сроки сдачи объектов культурного кластера в Кемерове

0
Фото:  

Запланированная ранее дата приема первых объектов Сибирского кластера искусств, возведение которого еще ведется в кузбасской столице, сменилась на более позднюю, что обусловлено задержками в поставках зарубежного оборудования и недочетами, выявленными на стройках.

Как накануне стало известно ТАСС, взявшим интервью у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на Восточном экономическом форуме, причиной основной проблемы – отсрочки прибытия специальных инструментов из-за границы – стала пандемия. Сейчас же оборудование уже находится у местных специалистов, его настраивают. Над устранением недочетов, которые были замечены на местах возведения объектов культурного кластера, в настоящее время также трудятся эксперты-строители.

- <…> это все мы должны закончить в течение ближайших двух месяцев. Мы могли бы сдать и летом его полностью, но я четко всем объяснил, что мы не можем заниматься устранением недостатков, когда дети заедут, - отметил глава Кузбасса в беседе с изданием.

Напомним, что ранее мы сообщали о планах властей по открытию первых объектов Сибирского кластера искусств, входящих в образовательный блок, летом 2021 года. Предполагалось, что сданы будут: академия хореографии, музыкальная школа и образовательный центр с бассейном. С подробностями вы можете ознакомиться в новости, опубликованной на сайте AVOKADO.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28601

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined