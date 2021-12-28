Сегодня, 28 декабря, о намерении установить памятник жертвам ЧП на "Листвяжной" сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время первого заседания регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда. Глава региона отметил, что место установки мемориала будет выбрано по согласованию с семьями погибших шахтеров и спасателей.

‒ Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник, ‒ цитирует Сергея Цивилева ТАСС.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что помощь родственникам жертв продолжается: их детей будут сопровождать в образовании, решается вопрос об обеспечении семей жильем.

Напомним, что трагедия на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") произошла 25 ноября 2021 года. В результате инцидента погиб 51 кузбассовец: 46 горняков и пять спасателей. На помощь семьям погибших было направлено 70 млн рублей. По делу о гибели людей арестован собственник ХК "СДС" Михаил Федяев.