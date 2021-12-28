Памятник жертвам трагедии на "Листвяжной" появится в Кузбассе

0
Фото:  

Мемориал погибшим на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") будет воздвигнут в Кемеровской области.

Сегодня, 28 декабря, о намерении установить памятник жертвам ЧП на "Листвяжной" сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время первого заседания регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда. Глава региона отметил, что место установки мемориала будет выбрано по согласованию с семьями погибших шахтеров и спасателей.

‒ Мы будем ставить памятник погибшим на шахте "Листвяжная". Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать этот памятник, ‒ цитирует Сергея Цивилева ТАСС.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что помощь родственникам жертв продолжается: их детей будут сопровождать в образовании, решается вопрос об обеспечении семей жильем.


Напомним, что трагедия на кузбасской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") произошла 25 ноября 2021 года. В результате инцидента погиб 51 кузбассовец: 46 горняков и пять спасателей. На помощь семьям погибших было направлено 70 млн рублей. По делу о гибели людей арестован собственник ХК "СДС" Михаил Федяев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32201

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined