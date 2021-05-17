Памятник советскому воину-освободителю появится в Кемерове

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил установить в Кемерове памятник Николаю Масалову, советскому воину-освободителю. Согласно распоряжению главы региона, на площадке будущего монумента следует возвести храм с интерактивными досками для удобного поиска информации о воевавших родственниках. Кроме того, на объекте планируется разместить плиты с именами кузбасских героев.

— Кузбассовец закрыл своим телом от пуль и снарядов и вынес из-под вражеского огня немецкую девочку, — отметил Сергей Цивилев.

Масалов умер на 80-м году жизни в декабре 2001 года. Принимал участие во многих знаменитых битвах, а невинного ребенка, чей плач ему послышался перед началом бойни, спас в Берлине в 1945 году.

В его честь в Берлине возведен памятник воину-освободителю. 22 июня 2012 года Николаю Масалову было присвоено звание Героя Кузбасса. Сейчас ведется подготовка документов для решения вопроса о присвоении кузбассовцу звания Героя России (посмертно). Об этом сообщили в областной администрации.