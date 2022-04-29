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Памятник Маяковскому в Новокузнецке покрылся трещинами

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Плачевное состояние памятника именитому советскому поэту расстроило горожан, которые принялись писать жалобы в соцсетях губернатора.

Под одним из постов в социальной сети губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева появился комментарий, в котором сказано, что памятник Владимиру Маяковскому в южной столице Кузбасса покрылся трещинами.

– Обратите внимание на памятник В.В. Маяковскому в Новокузнецке. И ведь же ремонтировали к 400-летию города. Где охрана памятников? – поинтересовалась она.

Ответ на обращение последовал от представителя комитета по охране культурного наследия. Он пояснил, что в 2018 году к юбилею города уже проводился ремонт постамента памятника, а что касается самой скульптуры, то она будет приведена в порядок в течение 2022 года.

Фото: ВКонтакте / Лара Шульгинова

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