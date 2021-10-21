Памятник культурного наследия в Кемерове подвергся реставрации

0
Фото:  

Фасад одного из первых каменных зданий в столице Кузбасса ‒ четырехэтажной гостиницы на Притомской Набережной ‒ был восстановлен в первоначальном виде.

Реставрация объекта культурного наследия проводилась с учетом научных изысканий, которые помогли составить представление о фасаде здания в 1930-х годах. В частности, с помощью исторической экспертизы специалисты определили цвета, в которые была покрашена гостиница. На основании полученных данных был проведен капитальный ремонт.

‒ На объекте были выполнены работы по укреплению фундамента, оштукатуриванию и покраске стен в аутентичные белый и голубой цвета, а также с фасадной части были удалены чуждые элементы, которые не соответствуют архитектурному облику исторического здания, ‒ сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Отмечается, что здание представляет особую архитектурно-художественную и историческую ценность для города.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30338

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined