Памятник культурного наследия в Кемерове подвергся реставрации

Реставрация объекта культурного наследия проводилась с учетом научных изысканий, которые помогли составить представление о фасаде здания в 1930-х годах. В частности, с помощью исторической экспертизы специалисты определили цвета, в которые была покрашена гостиница. На основании полученных данных был проведен капитальный ремонт.

‒ На объекте были выполнены работы по укреплению фундамента, оштукатуриванию и покраске стен в аутентичные белый и голубой цвета, а также с фасадной части были удалены чуждые элементы, которые не соответствуют архитектурному облику исторического здания, ‒ сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Отмечается, что здание представляет особую архитектурно-художественную и историческую ценность для города.