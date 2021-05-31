+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Памятник Федору Достоевскому может быть возведен в Новокузнецке

0
Фото:  

Инициатива по установке памятника известному писателю в южной столице Кузбасса поступила от российского архитектора Юрия Журавкова.


Информация стала известна с страницы пресс-службы Совета народных депутатов в Instagram.

Таким образом, Журавков на своем выступлении представил уже подготовленные эскизы будущей работы.


Предполагается, что установлена новая достопримечательность будет на въезде в Кузнецкий район города. Для решения этого вопроса была создана рабочая группа, члены которой впоследствии определят, где именно новый памятник может быть расположен в будущем.


Отметим, что Достоевский пробыл в Кузнецке 22 дня. Тут же он венчался с Марией Исаевой. Помимо того, возведение памятника обусловлено и наступающим юбилеем классика – в этом году писателю исполнится 200 лет.


Напомним, что ранее также стало известно о том, что часовня памяти Федора Достоевского может появиться в Новокузнецке. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25541

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined