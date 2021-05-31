Памятник Федору Достоевскому может быть возведен в Новокузнецке

Информация стала известна с страницы пресс-службы Совета народных депутатов в Instagram.

Таким образом, Журавков на своем выступлении представил уже подготовленные эскизы будущей работы.

Предполагается, что установлена новая достопримечательность будет на въезде в Кузнецкий район города. Для решения этого вопроса была создана рабочая группа, члены которой впоследствии определят, где именно новый памятник может быть расположен в будущем.

Отметим, что Достоевский пробыл в Кузнецке 22 дня. Тут же он венчался с Марией Исаевой. Помимо того, возведение памятника обусловлено и наступающим юбилеем классика – в этом году писателю исполнится 200 лет.

Напомним, что ранее также стало известно о том, что часовня памяти Федора Достоевского может появиться в Новокузнецке. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.