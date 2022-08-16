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Памятник Есенину привлек бездомных любителей спиртного в Кузбассе

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В одном из городов Кемеровской области кусты близ памятника известному русскому поэту стали местом для распития алкоголя.

На состояние памятника Сергею Есенину пожаловалась жительница Гурьевска. Горожанка рассказала, что за объектом ведется ненадлежащий уход, так как бюст поэта оказался "захвачен" растительностью. Кроме того, гурьянка заявила, что разросшиеся кусты якобы облюбовали для застолий бездомные.

‒ Сейчас там сплошные заросли для лиц без определенного места жительства, отличное место для распития алкогольных напитков, через заросли ничего не видно. Прошу принять меры и привести памятник в надлежащее состояние! ‒ высказалась горожанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ сообщили, что приняли информацию в работу. Специалисты предоставят ответ в течение 14 рабочих дней.

Фото:  
Да!
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