Палеохудожник с мировой известностью из Кузбасса покинул регион из-за "токсичности и безумия"

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Один из самых известных в мире научных иллюстраторов, уроженец Кемеровской области Андрей Атучин покинул родной регион вместе с семьей. О своем решении и причинах переезда он сообщил в социальных сетях.

На своей странице в Facebook Андрей Атучин рассказал друзьям и подписчикам о том, что сменил место жительства. Вместе с семьей художник перебрался из Кемерова в канадский город Калгари. Предварительно туда отправилась его супруга, а недавно к ней присоединился он и его сын. По словам иллюстратора, теперь ему предстоит пройти двухнедельный карантин.


Андрей Атучин также раскрыл причину своего переезда за границу. Он отметил, что в его окружении нарастают "токсичность" и "безумие".

- В последнее время здесь стало очень токсично и безумие зашкаливает, - написал художник на своей странице.

Родился Андрей Атучин в 1980 году в Прокопьевске Кемеровской области. Свою известно он получил благодаря созданию иллюстраций различных динозавров, которые существовали на Земле миллионы лет назад, по их останкам. Работы кузбасского художника выставлялись в палеонтологических музеях России и других стран, включая Испанию и США.


Кроме того, его иллюстрации попадают на обложки научных журналов. Ранее редакция AVOKADO писала о работе Атучина над созданием изображения древней "черепахи-лягушки", которое было сделано по останкам, найденным на Мадагаскаре.

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