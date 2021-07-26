На своей странице в Facebook Андрей Атучин рассказал друзьям и подписчикам о том, что сменил место жительства. Вместе с семьей художник перебрался из Кемерова в канадский город Калгари. Предварительно туда отправилась его супруга, а недавно к ней присоединился он и его сын. По словам иллюстратора, теперь ему предстоит пройти двухнедельный карантин.

Андрей Атучин также раскрыл причину своего переезда за границу. Он отметил, что в его окружении нарастают "токсичность" и "безумие".

- В последнее время здесь стало очень токсично и безумие зашкаливает, - написал художник на своей странице.

Родился Андрей Атучин в 1980 году в Прокопьевске Кемеровской области. Свою известно он получил благодаря созданию иллюстраций различных динозавров, которые существовали на Земле миллионы лет назад, по их останкам. Работы кузбасского художника выставлялись в палеонтологических музеях России и других стран, включая Испанию и США.

Кроме того, его иллюстрации попадают на обложки научных журналов. Ранее редакция AVOKADO писала о работе Атучина над созданием изображения древней "черепахи-лягушки", которое было сделано по останкам, найденным на Мадагаскаре.