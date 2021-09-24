Палата представителей конгресса США одобрила санкции против 35 российских госслужащих

Против более чем трех десятков россиян ввели санкции. Палата представителей США одобрила их, так как, по их мнению, указанные в списке личности нарушают права человека. Новые ограничения также затронут газопровод "Северный поток-2" и российский госдолг. В связи с последними мерами американские инвесторы более не смогут продавать и покупать новые выпуски российских облигаций на вторичном рынке.

Теперь санкции рассмотрит Сенат США, после чего документы направят на подпись президенту Джо Байдену. После этого новые антироссийские санкции официально вступят в силу, сообщает РИА "Новости".