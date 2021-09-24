Палата представителей конгресса США одобрила санкции против 35 российских госслужащих

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Новые антироссийские санкции поддержали и одобрили в американской палате представителей. В список попали такие известные госслужащие, как премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Против более чем трех десятков россиян ввели санкции. Палата представителей США одобрила их, так как, по их мнению, указанные в списке личности нарушают права человека. Новые ограничения также затронут газопровод "Северный поток-2" и российский госдолг. В связи с последними мерами американские инвесторы более не смогут продавать и покупать новые выпуски российских облигаций на вторичном рынке.


Теперь санкции рассмотрит Сенат США, после чего документы направят на подпись президенту Джо Байдену. После этого новые антироссийские санкции официально вступят в силу, сообщает РИА "Новости".

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