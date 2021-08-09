Как сообщается, инцидент в одном из городских автобусов Новокузнецка произошел еще в ноябре прошлого года. Установлено, что водитель не снизил скорость перед искусственное неровностью на дороге, из-за чего в салоне транспорта в этот момент упала женщина 1938 года рождения. Она получила травму и была вынуждена в силу пожилого возраста проходить длительный курс лечения.

Водитель автобуса был признан виновным в нарушении ПДД, что привело к травмированию пассажира. Ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

В то же время прокурор Центрального района Новокузнецка обратился в суд. Он потребовал взыскать с ООО "Питеравто" компенсацию морального вреда в размере 50 000 тысяч рублей, а также затраты на покупку лекарств. В настоящее время исковое заявление рассматривает суд, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.