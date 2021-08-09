Падение новокузнечанки в салоне автобуса обойдется "Питеравто" в десятки тысяч рублей

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Районная прокуратура города Новокузнецка обратилась в суд с требованием взыскать с перевозчика ООО "Питеравто" моральную компенсацию в пользу упавшей в автобусе женщине.

Как сообщается, инцидент в одном из городских автобусов Новокузнецка произошел еще в ноябре прошлого года. Установлено, что водитель не снизил скорость перед искусственное неровностью на дороге, из-за чего в салоне транспорта в этот момент упала женщина 1938 года рождения. Она получила травму и была вынуждена в силу пожилого возраста проходить длительный курс лечения.


Водитель автобуса был признан виновным в нарушении ПДД, что привело к травмированию пассажира. Ему был назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.


В то же время прокурор Центрального района Новокузнецка обратился в суд. Он потребовал взыскать с ООО "Питеравто" компенсацию морального вреда в размере 50 000 тысяч рублей, а также затраты на покупку лекарств. В настоящее время исковое заявление рассматривает суд, передает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

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