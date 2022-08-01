Падение девушки из окна попало на камеру в Кемерове

Накануне, 31 июля, пользователи Сети сообщили, что из окна одного из общежитий в Кемерове выпала девушка. По словам горожан, инцидент произошел на бульваре Строителей. Кроме того, очевидцы поделились кадрами, на которые попал момент падения.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф. По данным медиков, вызов поступил около 22:00. Пострадавшей оказалась 21-летняя девушка.

Кемеровчанку госпитализировали в тяжелом состоянии.