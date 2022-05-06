Пачкающие одежду обновленные лавочки возмутили кемеровчан

По словам автора поста, отдых на лавочках на остановках в Южном районе города может обернуться неприятными последствиями. Так, присев на одну из них он обнаружил, что на руках и одежде остаются следы и это несмотря на то, что новое покрытие давно уже высохло.

– Остановки на Южном все еще оставляют следы краски на одежде. Спасибо тем кто красил. Вернее тем, кто занимался закупом. Отличная идея покрасить остановки, такой краской, которая остается на одежде, – заключил рассказчик.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что пачкающая вещи краска могла оказаться плохого качества или же рабочие разводили ее с водой для экономии. При этом горожанка под публикацией заметила, что подобная проблема встречается и на остановках в Кировском районе столицы Кемеровской области.