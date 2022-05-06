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Пачкающие одежду обновленные лавочки возмутили кемеровчан

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Жители столицы Кузбасса опубликовали жалобу, что после сезонной покраски лавочек на остановках на Южном люди не могут на них спокойно сидеть, поскольку портится их одежда.

По словам автора поста, отдых на лавочках на остановках в Южном районе города может обернуться неприятными последствиями. Так, присев на одну из них он обнаружил, что на руках и одежде остаются следы и это несмотря на то, что новое покрытие давно уже высохло.

– Остановки на Южном все еще оставляют следы краски на одежде. Спасибо тем кто красил. Вернее тем, кто занимался закупом. Отличная идея покрасить остановки, такой краской, которая остается на одежде, заключил рассказчик.

В комментариях интернет-пользователи предположили, что пачкающая вещи краска могла оказаться плохого качества или же рабочие разводили ее с водой для экономии. При этом горожанка под публикацией заметила, что подобная проблема встречается и на остановках в Кировском районе столицы Кемеровской области.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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