Ожог III степени: женщина обвинила врача кемеровской больницы в причинении вреда здоровью ее дочери

По словам кемеровчанки, 5 мая ее дочь обратилась в ГАУЗ "Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова" с небольшим нагноением на пальце руки. Принявший пациентку врач, как заявила женщина, вылил на рану сильноконцентрированный неразведенный раствор, что привело к ожогу III степени и сильнейшим болям на протяжении суток.

— Выписной эпикриз не отдают. Дочь научилась делать все левой рукой, так как палец правой руки не работает. Скоро экзамены ОГЭ, писать не сможет, — написала в соцсетях мать пострадавшей школьницы.

С аккаунта медучреждения был опубликован ответ по данному случаю, в котором сообщается, что на текущий момент проведено служебное разбирательство, в ходе которого был опрошен дежуривший в тот день медперсонал.

— На данный момент известно, что препарат, который применялся для обработки, был разведен в необходимых пропорциях. Однако возможны аллергические реакции, — говорится в ответе.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств пострадавшая и ее мать посетят больницу в оговоренный срок, при необходимости девочке будет оказана дополнительная медпомощь.