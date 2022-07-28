Оживленный перекресток в Кемерове будет перекрыт из-за реконструкции теплосетей

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Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) анонсировали запрет на движения транспорта на перекрестке улица Волгоградская – проспект Химиков, который будет действовать в предстоящие выходные.

В предстоящую субботу, 30 июля, проезд автомобилей на перекрестке улица Волгоградская – проспект Химиков в областном центре будет ограничен в связи с проведением работ по демонтажу воздушного перехода тепломагистрали.

– Над проезжей частью по улице Волгоградская временно закрывается сквозной проезд автомобильного транспорта. Ограничение будет действовать с 6:00 до 24:00 часов 30 июля, – сказано в официальном телеграм-канале СГК.

По мнению энергетиков, такое решение позволит минимизировать сложности при организации альтернативных маршрутов движения, а также создаст меньшее количество неудобств для автомобилистов.


Отмечается, что демонтаж проводится в рамках реконструкции тепловой сети по ул. Химиков. Старые трубы между улицами Волгоградская и Ворошилова уже практически полностью демонтированы. Новая теплосеть будет смонтирована на этом же месте подземным способом. Проведение работ не влияет на подачу горячей воды жителям Ленинского района.

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