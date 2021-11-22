Оздоровление с научной базой

В конце года много важных дел: выполнение плана, сдача отчетов, подведение итогов и, конечно, подготовка к праздникам и т.д. В последние недели года бывает сложно мобилизоваться и сделать все с полной отдачей. Физических и эмоциональных сил у кузбассовцев в этом году заметно меньше, ведь многие переболели коронавирусом и все еще не восстановились в полной мере.

Санаторий "Шахтер" предусмотрел для своих гостей все: начиная с хороших подарков в виде скидок и веселого времяпровождения и заканчивая оздоровительными процедурами и реабилитацией от COVID-19. Санаторий "Шахтер" имеет более чем 45-летнюю историю работы с клиентами. Он был основан в 1974 году и всегда модернизировал свою материальную базу, опираясь на последние тренды в медицине, развлекательном и спортивном сегменте. Вот и сегодня санаторий "Шахтер" имеет репутацию современного оздоровительного центра, опирающегося на научные разработки последних лет.

Забота о здоровье кузбассовцев в последние пандемийные годы особенно важна. Заболеваемость от коронавируса по-прежнему высока, в том числе и в нашем регионе. Поэтому санаторий "Шахтер" в кратчайшие сроки в сотрудничестве с Новокузнецким государственным институтом усовершенствования врачей (НГИУВ) внедрил реабилитационные программы по трем основным направлениям: пульмонологическая, кардиологическая и неврологическая реабилитация. В этом году благодаря их совместной деятельности были созданы и включены в работу методические рекомендации по медицинской реабилитации от последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19. Весь медицинский персонал санатория "Шахтер" прошел научно-практическую подготовку. Все это вывело работу оздоровительного центра на качественно новый уровень.

А теперь подробнее о предновогодних и новогодних сюрпризах от санатория "Шахтер".