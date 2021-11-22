Оздоровление с научной базой
В конце года много важных дел: выполнение плана, сдача отчетов, подведение итогов и, конечно, подготовка к праздникам и т.д. В последние недели года бывает сложно мобилизоваться и сделать все с полной отдачей. Физических и эмоциональных сил у кузбассовцев в этом году заметно меньше, ведь многие переболели коронавирусом и все еще не восстановились в полной мере.
Санаторий "Шахтер" предусмотрел для своих гостей все: начиная с хороших подарков в виде скидок и веселого времяпровождения и заканчивая оздоровительными процедурами и реабилитацией от COVID-19. Санаторий "Шахтер" имеет более чем 45-летнюю историю работы с клиентами. Он был основан в 1974 году и всегда модернизировал свою материальную базу, опираясь на последние тренды в медицине, развлекательном и спортивном сегменте. Вот и сегодня санаторий "Шахтер" имеет репутацию современного оздоровительного центра, опирающегося на научные разработки последних лет.
Забота о здоровье кузбассовцев в последние пандемийные годы особенно важна. Заболеваемость от коронавируса по-прежнему высока, в том числе и в нашем регионе. Поэтому санаторий "Шахтер" в кратчайшие сроки в сотрудничестве с Новокузнецким государственным институтом усовершенствования врачей (НГИУВ) внедрил реабилитационные программы по трем основным направлениям: пульмонологическая, кардиологическая и неврологическая реабилитация. В этом году благодаря их совместной деятельности были созданы и включены в работу методические рекомендации по медицинской реабилитации от последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19. Весь медицинский персонал санатория "Шахтер" прошел научно-практическую подготовку. Все это вывело работу оздоровительного центра на качественно новый уровень.
А теперь подробнее о предновогодних и новогодних сюрпризах от санатория "Шахтер".
Мы умеем развлекать!
Хорошие скидки для гостей – давняя традиция санатория "Шахтер". А тем более перед Новым годом, когда каждый человек живет ожиданием подарка и надеждой на лучшее. С 22 ноября по 22 декабря оздоровительный центр дает уникальную возможность приобрести санаторно-курортную, оздоровительную и путевку выходного дня со скидкой 22%. Разумеется, что важно, цены будут снижены и на программу реабилитации после коронавируса.
Санаторий "Шахтер" круглый год ждет гостей. И в каждом сезоне преподносит им приятные сюрпризы. А зима – особенное время.
Санаторий "Шахтер" расположен недалеко от Зенковского парка на живописном берегу проточного озера – ну чем не кузбасская Швейцария. Чтобы сбежать от повседневной суеты, насладиться умиротворяющей атмосферой и чистым воздухом, сюда съезжаются гости со всей Кемеровской области и близлежащих территорий. Отдых в пределах родного края, помимо прочих плюсов, позволяет избежать тяжелой акклиматизации и смены часовых поясов, с которыми обычно связаны далекие путешествия. Не нарушая своих биоритмов, вы окажетесь в живительном микроклимате Зенковского парка и проведете незабываемые дни в зимней сказке. А уж санаторий "Шахтер" знает, как вас развлечь. Например, на его территории есть отличная горнолыжная база со спуском протяженностью 700 метров, предназначенным для катания на горных лыжах, сноубордах и тюбинге (надувных санях). Весь необходимый инвентарь можно взять в аренду здесь же, в пункте проката. А еще санаторий "Шахтер" ежегодно заливает для своих гостей каток. Кружащиеся снежинки в свете фонарей, зимний лес вокруг – ну как здесь не засмеяться и не закружиться на льду! И, конечно, в распоряжении гостей удобные беседки для барбекю.
В санатории "Шахетер" можно и погреться, и искупаться. Гостей ждет аквацентр, где есть хамам, финская баня, взрослый и детские бассейны, джакузи, горка и многое другое. Для любителей различного рода физических активностей есть оснащенный тренажерный зал.
Не забыли в санатории "Шахтер" и о юных гостях. Они могут проводить время в специальной игровой комнате или предаваться зимним забавам вместе с родителями. В период новогодних каникул в санатории "Шахтер" будет работать детский лагерь, в котором кузбасская детвора сможет отдохнуть и оздоровиться.
Вообще Новый год – один из любимых праздников в санатории "Шахтер". К нему здесь начинают готовиться заранее. Ведь это повод подарить гостям незабываемые эмоции праздника. Новогодняя ночь давно пользуется популярностью у посетителей оздоровительного центра и многие приезжают сюда семьями, чтобы в красивой обстановке за вкусным столом встретить главный праздник года.
Уже сейчас, пока еще есть свободные места, мы рекомендуем бронировать билеты на новогоднюю ночь в санатории "Шахтер". Праздничный банкет, танцы, веселый конферанс от Деда Мороза и Снегурочки, живая музыка и диджей – все это создаст атмосферу праздника, беззаботного веселья, а также подарит хорошие воспоминания на целый год.
Стоимость взрослого билета на новогоднюю ночь составляет 6 500 рублей, детского (4-14 лет) – 5 500 рублей.
Подробнее о вашем здоровье
Здоровье земляков всегда в фокусе санатория "Шахтер". В этом году оздоровительный центр решил с 22 ноября по 22 декабря подарить своим гостям скидку в 22% на самые востребованные продукты: "Санаторно-курортную путевку", "Оздоровительную путевку", "Путевку выходного дня" и программу реабилитации после коронавируса. Комфортабельные номера, здоровое питание, отличный сервис, обширная программа оздоровительных мероприятий – все это к вашим услугам.
- "Санаторно-курортная путевка" для детей и взрослых включает в себя комплекс лечебных процедур, которые назначает лечащий врач, опираясь на данные об основных и сопутствующих заболеваниях пациента. Из лечебных процедур в санаторно-курортную путевку входят: водолечение, грязе – и глинолечение, медицинский ручной и аппаратный массажи, гидромассаж, озокеритoлечение, аппаратная физиотерапия, спелеотерапия (солевая пещера), аэроионотерапия, фитотерапия (фиточаи), оксигеновоздействие (кислородные коктейли), лечебная физкультура и тренажерный зал, диагностические исследования: ЭКГ, общий анализ крови, мочи.
В "Санаторно-курортную путевку" входит не только проживание в номере выбранной категории, комплекс лечебных процедур, но и все имеющиеся в арсенале санатория развлечения и спортивные мероприятия.
- "Оздоровительная путевка" – помимо проживания и питания в нее входит посещение аквацентра и закрытого спортивного комплекса, а также всех досуговых мероприятий санатория – бильярдных, боулинга, залов с настольным теннисом. Это отличная возможность отдохнуть и расслабиться, не прибегая к лечению. Зимой "Оздоровительную путевку" дополнят катание на коньках, лыжах, тюбинге.
- "Путевка выходного дня" – еще один отличный способ расслабиться и побыть в приятной обстановке санатория "Шахтер" и окружающих его природных красот. Вы посетите аквацентр, разнообразите досуг боулингом, бильярдом, настольным теннисом. Даже отправляясь отдохнуть на двое полных суток, вы восстановите силы, вернете хорошее настроение и почувствуете бодрость.
- Реабилитация после COVID-19. Из-за пандемии коронавируса в последнее время заметно вырос спрос на реабилитационные программы для людей, перенесших этот тяжелый недуг. Как мы уже говорили, такая услуга есть и в санатории "Шахтер". Помимо процедур, направленных на коррекцию последствий, вызванных опасным вирусом, здесь можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию.
Оздоровительные мероприятия в комплексе с консультациями квалифицированных специалистов сделают пребывание в санатории "Шахтер" максимально эффективным с точки зрения улучшения самочувствия.
Напоминаем, что все вышеперечисленные услуги с 22 ноября по 22 декабря 2021 года вы можете приобрести со скидкой 22%. Не забывайте, что санаторий "Шахтер" находится всего в нескольких часах езды от вашего дома. А это значит, что помимо оздоровления, отдыха и развлечений по доступным ценам, вы сэкономите и на дороге.
Отдых в санатории "Шахтер" можно организовать в самых разных форматах: выбрать оптимальный комплекс услуг и удобный срок пребывания. Дни, проведенные в современном оздоровительном центре, подарят вам теплые эмоции, яркие впечатления, заботу персонала. Как бы ни была важна ваша работа, как бы ответственно вы ни подходили к своим обязанностям и ни старались принести в семью больше денег, не пренебрегайте отпуском. Ведь от того, насколько полноценен отдых, зависит и ваша продуктивность. Отдыхайте, оздоравливайтесь, получайте яркие эмоции в санатории "Шахтер" и возвращайтесь к работе полными сил и энергии!
- Отдыхать в санатории проще вместе с картой рассрочки "Халва". Возможен вариант срока платежей до 18 месяцев, при этом карта обслуживается бесплатно. Ставка – 0% годовых при своевременном погашении рассрочек в течение льготного периода – 36 месяцев (после – 10% годовых по истечении льготного периода). Возобновляемый кредитный лимит – до 350 000 рублей в течение десяти лет. ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №963.
- Также кредит можно оформить через ПАО "Почта Банк" (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей, первоначальный взнос – от 0% до 50%, кредит доступен гражданам России в возрасте от 18 лет, срок кредитования – от 3 до 36 месяцев, процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого клиента).
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8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: VSE42.RU, Санаторий "Шахтер"
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