+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Оздоровительный центр с элитным ремонтом продается почти за 9 млн рублей в Новокузнецке

0
Фото:  

Здание оздоровительного центра в одном из районов южной столицы Кузбасса попало на продажу.

Соответствующее объявление пользователь из Новокузнецка разместил на популярной Интернет-площадке. Здание оздоровительного центра площадью 148 м² расположено в Куйбышевском районе города, причем в месте, откуда открывается красивый вид на Соколиную гору. За забором произрастают ореховые деревья.


Среди прочих преимуществ, автор объявления отмечает видеонаблюдение, пляжную зону, душевые и джакузи, а также элитный ремонт. Здание подходит для множества целей, в том числе и для использования в качестве личного коттеджа, следует из данных на сайте. Объект построен в 2013 году.


Цена оздоровительного центра составила 8 700 000 рублей.

Фото: Avito.ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36745

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined