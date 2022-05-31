Оздоровительный центр с элитным ремонтом продается почти за 9 млн рублей в Новокузнецке

Соответствующее объявление пользователь из Новокузнецка разместил на популярной Интернет-площадке. Здание оздоровительного центра площадью 148 м² расположено в Куйбышевском районе города, причем в месте, откуда открывается красивый вид на Соколиную гору. За забором произрастают ореховые деревья.

Среди прочих преимуществ, автор объявления отмечает видеонаблюдение, пляжную зону, душевые и джакузи, а также элитный ремонт. Здание подходит для множества целей, в том числе и для использования в качестве личного коттеджа, следует из данных на сайте. Объект построен в 2013 году.

Цена оздоровительного центра составила 8 700 000 рублей.