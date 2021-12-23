С наступлением 2022 года посетители санатория "Рассвет" получат возможность отдохнуть еще выгоднее благодаря предложению "Наш кешбэк!"*. В рамках этой акции можно получить скидку на путевки в размере 20%.

Предложение действует с 8 по 17 января 2022 года, распространяется на путевки без лечения продолжительностью от 3-х дней и на путевки с лечением от 5-ти дней. Туры выходного дня в акции не участвуют. С другими предложениями санатория "Рассвет" скидка не суммируется.

Забронировать путевку по акции "Наш кешбэк" на заезд с 8 по 17 января 2022 года можно уже сейчас по телефонам: 8-800-250-69-19 (бесплатно по России), 8-(913)-006-90-08. Также вы можете отправить заявку на бронирование по электронной почте на адрес otdyhrassvet@mail.ru или оформить заявку на сайте.