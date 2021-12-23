С наступлением 2022 года посетители санатория "Рассвет" получат возможность отдохнуть еще выгоднее благодаря предложению "Наш кешбэк!"*. В рамках этой акции можно получить скидку на путевки в размере 20%.
Предложение действует с 8 по 17 января 2022 года, распространяется на путевки без лечения продолжительностью от 3-х дней и на путевки с лечением от 5-ти дней. Туры выходного дня в акции не участвуют. С другими предложениями санатория "Рассвет" скидка не суммируется.
Забронировать путевку по акции "Наш кешбэк" на заезд с 8 по 17 января 2022 года можно уже сейчас по телефонам: 8-800-250-69-19 (бесплатно по России), 8-(913)-006-90-08. Также вы можете отправить заявку на бронирование по электронной почте на адрес otdyhrassvet@mail.ru или оформить заявку на сайте.
По завершению акции "Наш кешбэк!" в санатории "Рассвет" с 18 января начнется новый этап государственной программы лояльности "Субсидия на отдых"**: за бронирование путевки можно вернуть до 20% от ее стоимости. Предложение суммируется со скидкой 10% за раннее бронирование или 10% скидкой пенсионерам на лечебные, оздоровительные путевки и просто отдых!
Чтобы получить кешбэк нужно забронировать путевку в санатории и оплатить ее на нашем сайте с 18 января до 12 апреля 2022 года включительно. При этом период проживания должен составлять не менее 2 дней.
Для участия в программе лояльности необходимо учитывать следующие условия:
- Зарегистрируйтесь на сайте мирпутешествий.рф;
- С помощью формы онлайн-бронирования выберите путевку;
- Минимальная стоимость туристической услуги (турпакет, проживание) любая (не ограничена);
- Период проживания должен быть не менее 2 дней;
- Размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей за одну операцию по одной карте;
- Оплата должна быть произведена по карте любого банка национальной платежной системы "МИР";
- 10% скидка на раннее бронирование (кроме программ по спецпредложению) и пенсионерам по промокоду на все путевки с лечением и без лечения. Подробности по телефонам: 8-800-250-69-16 и 8-913-006-90-08;
- Обратите внимание, что медицинские программы приобретаются от 5 дней.
Воспользоваться предложением может любой гражданин РФ. Заехать в санаторий по программе "Субсидия на отдых" можно с 18 января 2022 года, а выехать – до 23:59 часов 30 апреля 2022 года. Больше подробностей на сайте мирпутешествий.рф.
Успевайте обеспечить незабываемый отдых в санатории "Рассвет" с семьей или друзьями на выгодных условиях! Начните год с приятных впечатлений!
*организатор акции ООО Санаторий "Рассвет"
**организатор акции Федеральное агентство по туризму
Офис в Новосибирске: улица Бориса Богаткова, 210/1, оф. 506.
8 (983) 300-09-95
Загрузка комментариев