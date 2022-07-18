Оздоровительный комплекс продается в Новокузнецке

Объявление о продаже имущественного комплекса из нескольких зданий в Новокузнецке появилось на популярной интернет-площадке. Как отмечается на сайте, в составе имеется оздоровительный комплекс, стоящий на участке общей площадью 1 117,2 м².

Также собственник решил продать нежилое здание площадью 3 081,4 м², административный корпус в 871 м² и несколько складов и гаражей, а также столярный цех площадью 313,9 м².Общая площадь объекта составляет 7 436,8 м², а располагается он на улице Музейной в Центральном районе.

Покупателю необходимо будет отдать за сделку 200 000 000 рублей.