Оздоровительный комплекс продается в Новокузнецке

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Несколько зданий, среди которых и оздоровительный комплекс, попали на продажу в южной столице Кузбасса. Покупателю придется заплатить 200 млн рублей.

Объявление о продаже имущественного комплекса из нескольких зданий в Новокузнецке появилось на популярной интернет-площадке. Как отмечается на сайте, в составе имеется оздоровительный комплекс, стоящий на участке общей площадью 1 117,2 м².


Также собственник решил продать нежилое здание площадью 3 081,4 м², административный корпус в 871 м² и несколько складов и гаражей, а также столярный цех площадью 313,9 м².Общая площадь объекта составляет 7 436,8 м², а располагается он на улице Музейной в Центральном районе.


Покупателю необходимо будет отдать за сделку 200 000 000 рублей.

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