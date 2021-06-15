Овощи резко подорожали в магазинах Новокузнецка

В южной столице Кузбасса средняя цена на некоторые продукты за май текущего года увеличилась по отношению к прошлому месяцу. Так, сильнее всего подорожали овощи: капуста (на 25,8% до 31,17 рубля за кг), морковь (на 14,1% до 48,17 рубля за кг), репчатый лук (на 8,3% до 32,69 рубля за кг) и картофель (на 7,7% до 43,09 рубля за кг).

Также подорожание коснулось пшена (на 1,6% до 56,27 рубля кг), гречки (на 5,9% до 92,10 рубля за кг) и риса (на 6,6% до 82,98 рубля за кг).

Среди других продуктов за месяц подорожали охлажденные и мороженые куры (+2,2%), маргарин (+3,5%), сметана (+3,1%), и сахар (+2%).