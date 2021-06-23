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Отвлекшаяся на клеща россиянка перевернулась на автомобиле с детьми в Приморье

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Три человека попали в больницу после аварии, которая произошла из-за того, что водитель пыталась убрать паукообразное насекомое со своего плеча в Приморском крае. Иномарка опрокинулась и угодила в кювет.

Дорожный инцидент произошел на территории Михайловского района. Там, управляя автомобилем Honda CRV, 41-летняя женщина почувствовала, что какое-то существо ползет по ней. Посмотрев на место, она выяснила, что это был клещ. В машине помимо водителя находились и пассажиры – двое детей женщины – 15-летний мальчик и 8-летняя девочка.


Горожанка попросила дочь подать бутылку с водой, чтобы переместить паукообразное насекомое в нее. Примечательно, что для этого она не стала останавливаться.


Вследствие переворота травмы получили все, кто находились в авто. Женщина повредила голову и получила перелом ребер. Осмотрев сына, медики диагностировали у него травмы головы и перелом плеча, девочка получила травмы позвоночника.


Отмечается также и то, что управляет машинами женщина более 10 лет. За весь стаж своего вождения она не привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Да!
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