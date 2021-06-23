Отвлекшаяся на клеща россиянка перевернулась на автомобиле с детьми в Приморье

Дорожный инцидент произошел на территории Михайловского района. Там, управляя автомобилем Honda CRV, 41-летняя женщина почувствовала, что какое-то существо ползет по ней. Посмотрев на место, она выяснила, что это был клещ. В машине помимо водителя находились и пассажиры – двое детей женщины – 15-летний мальчик и 8-летняя девочка.

Горожанка попросила дочь подать бутылку с водой, чтобы переместить паукообразное насекомое в нее. Примечательно, что для этого она не стала останавливаться.

Вследствие переворота травмы получили все, кто находились в авто. Женщина повредила голову и получила перелом ребер. Осмотрев сына, медики диагностировали у него травмы головы и перелом плеча, девочка получила травмы позвоночника.

Отмечается также и то, что управляет машинами женщина более 10 лет. За весь стаж своего вождения она не привлекалась к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.