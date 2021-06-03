Ответственное лицо организации в Кузбассе получило предупреждение о риске загрязнения реки от замгенпрокурора РФ

Замгенпрокурора РФ в ходе рабочего визита в Кузбасс встретился с директором ООО «Барзасская экспедиция» из-за угрозы переливания загрязненных вод. Так, ему было объявлено предостережение в связи с тем, что при обильных атмосферных осадках используемый им отстойник создает угрозу перелива водоема в реку Евдокимовка.

С юридической точки зрения это предупреждение обусловлено законодательством в области охраны окружающей среды. Кроме того, исходя из него же, водопользователи обязаны не причинять вреда окружающей среде, а также предупреждать о чрезвычайных ситуациях, разворачивающихся на водоемах, своевременно.

Помимо того, директора организации также предупредили о том, что он может быть привлечен к ответственности, если не примет соответствующих мер.