Ответственное лицо организации в Кузбассе получило предупреждение о риске загрязнения реки от замгенпрокурора РФ

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Представитель прокуратуры России Дмитрий Демешин объявил предостережение юрлицу в Кемеровской области из-за возможности переливания грязной реки в чистую.

Замгенпрокурора РФ в ходе рабочего визита в Кузбасс встретился с директором ООО «Барзасская экспедиция» из-за угрозы переливания загрязненных вод. Так, ему было объявлено предостережение в связи с тем, что при обильных атмосферных осадках используемый им отстойник создает угрозу перелива водоема в реку Евдокимовка.


С юридической точки зрения это предупреждение обусловлено законодательством в области охраны окружающей среды. Кроме того, исходя из него же, водопользователи обязаны не причинять вреда окружающей среде, а также предупреждать о чрезвычайных ситуациях, разворачивающихся на водоемах, своевременно.


Помимо того, директора организации также предупредили о том, что он может быть привлечен к ответственности, если не примет соответствующих мер.

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