Сообщение появилось в сообществе "ВКонтакте" вечером в минувшее воскресенье, 27 июня. В публикации житель Ленинска-Кузнецкого пожаловался на многоэтажное здание, от стены которого "отвалился кусок".

– На пр.Текстильщиков 7/1 от дома отваливается кусок, будьте осторожны. – прокомментировал публикацию автор.

Судя по снимкам, трещина отделила угол здания от основания строения. Пользователи под постом приступили к активному обсуждению фотографии и предложили "починить" многоквартирный дом с помощью листа подорожника. Другие же посоветовали рассказать о проблеме представителям обслуживающей компании.