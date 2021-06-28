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"Отваливается кусок": кузбассовец предупредил о разрушении фасада жилой многоэтажки

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Житель кузбасского города сообщил, что от многоэтажного дома "отваливается кусок". Горожанин в соцсети предупредил местных жителей об опасном строении.

Сообщение появилось в сообществе "ВКонтакте" вечером в минувшее воскресенье, 27 июня. В публикации житель Ленинска-Кузнецкого пожаловался на многоэтажное здание, от стены которого "отвалился кусок".

– На пр.Текстильщиков 7/1 от дома отваливается кусок, будьте осторожны. – прокомментировал публикацию автор.

Судя по снимкам, трещина отделила угол здания от основания строения. Пользователи под постом приступили к активному обсуждению фотографии и предложили "починить" многоквартирный дом с помощью листа подорожника. Другие же посоветовали рассказать о проблеме представителям обслуживающей компании.

Фото:  
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