Жители двора на проспекте Металлургов, 39 в Новокузнецке пожаловались на низкое качество асфальта после проведения долгожданного ремонта автомобильного проезда. Со слов горожанина, само покрытие рабочие выкладывали с нарушениями. Например, проводили работы, когда на улице шел дождь, что недопустимо при укладке дороги.

– Мало того,что асфальт укладывали в дождь, его даже не удосужились уплотнить,он отваливается под колесами машин и прилипает к обуви! Ну и сама культура после окончания работ, на газоны страшно смотреть, – сокрушился рассказчик.

А вот в другом кузбасском городе автомобилисты тоже пожаловались на низкое качество дорог. Водите сообщили, что из-за ям пробили свои колеса.