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"Отваливается": дорога начала разрушаться сразу после ремонта в Новокузнецке

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На юге Кузбасса жители оказались недовольны результатом обновления автомобильной дороги в одном из дворов: новый асфальт начал разрушаться сразу после ремонта.

Жители двора на проспекте Металлургов, 39 в Новокузнецке пожаловались на низкое качество асфальта после проведения долгожданного ремонта автомобильного проезда. Со слов горожанина, само покрытие рабочие выкладывали с нарушениями. Например, проводили работы, когда на улице шел дождь, что недопустимо при укладке дороги.

Мало того,что асфальт укладывали в дождь, его даже не удосужились уплотнить,он отваливается под колесами машин и прилипает к обуви! Ну и сама культура после окончания работ, на газоны страшно смотреть, сокрушился рассказчик.

А вот в другом кузбасском городе автомобилисты тоже пожаловались на низкое качество дорог. Водите сообщили, что из-за ям пробили свои колеса.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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