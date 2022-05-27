Отсутствие велодорожек взволновало кузбассовцев

Кузбассовцы в социальных сетях задались вопросом о том, почему велодорожки присутствуют не во всех городах региона. Жители области решили обратиться к властям.

‒ Долго еще администрация Кемеровской области будет отказываться делать велодорожки по всему региону? Есть закон, ‒ высказался один из кузбассовцев.

Представители министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса области в ответ на обращение рассказали, что создание дорожек продолжается. Так, кроме уже существующих велодорожек в Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, в пгт Бачатский, они будут проложены и в других городах.

‒ В этом году велодорожки планируется сделать в городе Юрге вдоль проспекта Победы, в Ленинске-Кузнецком в парке "Здоровье" в районе Лесной городок планируется благоустройство уже существующих велодорожек, ‒ заявили специалисты.

Жители Белова и Ленинска-Кузнецкого отметили, что велодорожек в их городах мало, а существующие зачастую упираются в остановки, колодцы и бордюры.

Ранее на похожую проблему пожаловались и жители Кемерова.