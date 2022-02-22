Отсутствие тротуара вынудило кузбассовцев выйти на проезжую часть

Житель Гурьевска на просторах Сети разместил свою жалобу на пешеходный участок на Больничном переулке. С его слов, указанная территория опасна для граждан, поскольку люди вынуждены выходить на автомобильную дорогу и идти "бок о бок" с проезжающими мимо машинами, чтобы преодолеть путь.

Для разрешения проблемы горожанин потребовал от местных властей, чтобы те оборудовали тротуар.

– От остановки "Парк" наверх к церкви невозможно ходить пешком: нет тротуара, а обочина закатана так, что пешеходы скатываются к центру дороги. Просьба сделать тротуар, – указал автор сообщения.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Специалист сообщил кузбассовцу, что информация принята в работу и в дальнейшем будут передана ответственным лицам.