Отсутствие тротуара вынудило кузбассовцев выйти на проезжую часть

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В кузбасском городе пешеходы вынуждены рисковать своей жизнью из-за отсутствия тротуаров.

Житель Гурьевска на просторах Сети разместил свою жалобу на пешеходный участок на Больничном переулке. С его слов, указанная территория опасна для граждан, поскольку люди вынуждены выходить на автомобильную дорогу и идти "бок о бок" с проезжающими мимо машинами, чтобы преодолеть путь.


Для разрешения проблемы горожанин потребовал от местных властей, чтобы те оборудовали тротуар.

– От остановки "Парк" наверх к церкви невозможно ходить пешком: нет тротуара, а обочина закатана так, что пешеходы скатываются к центру дороги. Просьба сделать тротуар, – указал автор сообщения.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Специалист сообщил кузбассовцу, что информация принята в работу и в дальнейшем будут передана ответственным лицам.

Фото: Кузбасс Онлайн

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