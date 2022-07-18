Отсутствие свободных мест в региональном санатории встревожило кузбассовцев

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Небывалый спрос на летний отдых в кузбасских здравницах в этом году породил дефицит мест и в популярном санатории "Шахтер". Мы выяснили, когда можно попасть на оздоровительные процедуры и реабилитацию в этом современном лечебном учреждении.

Оздоровительный центр санаторий "Шахтер", расположенный в сосновом бору на берегу проточного озера вдали от городского шума и промышленных объектов, благодаря сочетанию европейского сервиса, современной медицинской базы и высокой квалификации специалистов стал очень популярным в Кузбассе и соседних с ним регионах. Развитие программ реабилитации, внедрение новых процедур, благоприятная экология и многое другое привело к тому, что этим летом все места в санатории оказались раскуплены вплоть до сентября.

Чтобы успокоить своих гостей, санаторий "Шахтер" уже открыл продажу путевок на осень. "Места хватит всем!" – заверило руководство кузбасской здравницы.
А для тех, кто собирается впервые посетить санаторий "Шахтер", напомним основные моменты его работы:

  • Современная медицинская база санатория позволяет гостям проходить диагностику, лечение и реабилитацию под кураторством квалифицированных медиков. Отдыхающих ждут ручной и механический массажи с оборудованием "Ямагучи"; лечебные души; кремнегрязевые и пантовые ванны; иглорефлексотерапия; оксигенотерапия (барокамера, озонотерапия, кислородные коктейли О2); карбокситерапия (пароуглекислые ванны); лечение грязью Сакского озера и т.д.
  • Лечебные релакс – и косметологические процедуры занимают важное место в широком ассортименте услуг санатория "Шахтер". Они дарят не только физическое и эмоциональное расслабление, но и улучшают внешний вид.

  • Сбалансированное питание – важнейший элемент сервиса санатория "Шахтер". Для гостей работают две столовые: с системным и заказным питанием и с питанием по типу "Шведский стол". 
  • Реабилитация. С 2021 года ее можно пройти в санатории "Шахетр" в рамках ОМС по одной из программ: реабилитация после коронавирусной инфекции; заболевания опорно-двигательного аппарата; соматические заболевания; заболевания периферической нервной системы. Для этого достаточно получить направление от врача. Подробная информация о реабилитации доступна по телефону: 8 (3846) 66-82-80. Документы выслать на WhatsApp +7-939-820-96-09.
  • Благоприятная экология – еще один плюс санаторий "Шахтер", расположенного в сосновом бору на берегу проточного озера. 
  • Физическая активность. Для любителей спорта в санатории "Шахтер" есть современный тренажерный зал, открытые и закрытые теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, бассейн, настольный теннис, инвентарь для скандинавской ходьбы. Оборудованы и игровые площадки для детей.
  • Досугу в санатории также уделяется серьезное внимание. Гостей ждут концерты, конкурсы, танцевальные вечера, бильярд. Для детей работает игровая комната.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" на осенний сезон 2022 года и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.

Фото: санаторий "Шахтер"

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