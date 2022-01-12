Отсутствие снега поставило под угрозу работу кузбасского курорта

Катание на лыжах и сноубордах на популярном междуреченском комплекс "Югус" едва не сорвалось из-за отсутствия снега на склоне. Выпавших за минувшие сутки осадков оказалось недостаточно для зимних развлечений.

– В связи с небольшим слоем покрова на трассах горы, 10.01 после 18:00 были запущены пушки оснеживания, – прокомментировали представители горнолыжного курорта в соцсетях.

По данным специалистов, искусственное оснеживание необходимо для сохранности спортинвентаря и комфортного катания всех приезжих туристов.