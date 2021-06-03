Отсутствие ремонта на травмоопасной детской горке разозлило новокузнечан

По словам автора публикации, он не может найти управляющую компанию, которая должна обслуживать детскую площадку. Он выразил уверенность, что старшему по дому "нет дела" до проблемы.

В качестве подтверждения местный житель опубликовал в Сети фотографии площадки и последствий, которые проявились у детей после игр на ней. Так, у одного из позирующих малышей разодрана нога. Также запечатлена и сама проблемная горка с отсутствующей частью деревянной конструкции.

– "Личинку свою научите под ноги смотреть", " напрягает – почините сами! А будете жалобы писать, так вообще уберут горку и все дела!", "У нас сломалась ступенька на горке во дворе , самостоятельно починили, никто не умер", – заявил горожанин.

В комментариях пользователи соцсети выразили мнение, что установкой горок в городе занимаются инвесторы, которым "нет дела" до дальнейшей судьбы объекта, а не управляющие компании. Одна из подписчиц отметила, что "площадка шла от застройщика". Однако конкретного ответа на вопрос о том, кто именно должен заниматься ремонтом горки по улице Петракова, 41б, никто из комментаторов не дал.