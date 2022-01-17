Отсутствие регулировщика на светофорном столбе у школы возмутило кузбассовцев

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Жители кузбасского города расстроились, когда на светофорном столбе не заметили регулировщик, который, по их мнению, необходим для наведения порядка на переходе возле одной из школ.

В социальной сети беловчане возмутились отсутствием регулировщика на светофорном столбе, из-за чего на протяжении недели "зебра" около одной из городских школ не регулируется.

– Страшно ребенка в школу одного отправлять, – добавила женщина.

При этом в комментариях интернет-пользователи не согласились с мнением земляков. Некоторые выразили мнение, что на данном отрезке проезжей части регулировщик не нужен, поскольку уже имеются дорожные знаки. Автомобилисты заявили, что если новый указатель все-таки появится, то все "станет" в пробках.

Фото: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО

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