Отсутствие регулировщика на светофорном столбе у школы возмутило кузбассовцев

В социальной сети беловчане возмутились отсутствием регулировщика на светофорном столбе, из-за чего на протяжении недели "зебра" около одной из городских школ не регулируется.

– Страшно ребенка в школу одного отправлять, – добавила женщина.

При этом в комментариях интернет-пользователи не согласились с мнением земляков. Некоторые выразили мнение, что на данном отрезке проезжей части регулировщик не нужен, поскольку уже имеются дорожные знаки. Автомобилисты заявили, что если новый указатель все-таки появится, то все "станет" в пробках.