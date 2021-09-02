+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Отсутствие освещения на пути к школе вынудило кемеровчан передвигаться с фонарями

5
Фото:  

Тьма на аллее вдоль школы № 33, расположенной в кузбасской столице на проспекте Ленина, 160А, встревожила местных жителей.

Со слов горожан, из-за погасших фонарей в позднее время семьи с детьми вынуждены "вслепую" держать путь в нужном направлении, а некоторые подсвечивают себе дорогу фонарями, установленными в гаджетах.

По аллее вдоль школы 33 вечером в 21-00 семьи с детьми практически вслепую передвигаются со включенными фонарями на смартфонах. Из пяти фонарей на аллее не работает ни один!!! Очень темно во дворах! — указал на проблему автор сообщения, опубликованного на платформе "Кузбасс Онлайн".

Представители кемеровской власти уже отреагировали на жалобу граждан. В официальном ответе они указали, что на обозначенном участке в предстоящую пятницу, 3 сентября, специалисты "Кемдора" проведут обследование. В случае, если возникнет необходимость провести ремонтные работы для восстановления освещения, то в ближайшее время они будут выполнены.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28584

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined