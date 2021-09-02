Отсутствие освещения на пути к школе вынудило кемеровчан передвигаться с фонарями

Со слов горожан, из-за погасших фонарей в позднее время семьи с детьми вынуждены "вслепую" держать путь в нужном направлении, а некоторые подсвечивают себе дорогу фонарями, установленными в гаджетах.

— По аллее вдоль школы 33 вечером в 21-00 семьи с детьми практически вслепую передвигаются со включенными фонарями на смартфонах. Из пяти фонарей на аллее не работает ни один!!! Очень темно во дворах! — указал на проблему автор сообщения, опубликованного на платформе "Кузбасс Онлайн".

Представители кемеровской власти уже отреагировали на жалобу граждан. В официальном ответе они указали, что на обозначенном участке в предстоящую пятницу, 3 сентября, специалисты "Кемдора" проведут обследование. В случае, если возникнет необходимость провести ремонтные работы для восстановления освещения, то в ближайшее время они будут выполнены.