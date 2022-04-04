Отсутствие автобусов по утрам возмутило спешащих на работу кемеровчан

Со слов кемеровчанки, после транспортной реформы в некоторых частях города ситуация с общественным транспортом не просто не улучшилась, а только усугубилась, поскольку автобусы якобы не следуют заявленному расписанию.

Так, она указала, что проживает на проспекте Московском и если раньше могла уехать оттуда на троллейбусе №8, а также маршрутках №35, №10, с ее слов, последняя ходила от "Лапландии" каждые 6-10 минут, то сейчас, по рассказу девушки, ничего из вышеперечисленного на остановке не дождаться.

– Нам как-то добавили маршрутку № 8, новый район же, вот и вам транспорт, но утром нет, днем очень редко видели. Вместо маршрутки № 10, автобус № 100, но он не пришел сегодня по расписанию! Также как и автобус № 80 (если не ошибаюсь, маршрутку № 8 заменили на него, которую я вижу очень редко и не утром) на карте был один, на конечной, и тот за все утро пока собиралась на работу и следила за транспортом – не тронулся! – выразила негодование пользователь "ВКонтакте".

На обращение в комментариях отреагировала кемеровская мэрия. Чиновники попросили, чтобы рассказчица уточнила дату, когда отсутствовал транспорт, а также назвала время, номер автобуса, остановку и маршрут следования. В правительстве города указали, что вся информация будет передана в МБУ "УЕЗТУ", где специалисты сверят график работы и, в случае выявления нарушений, примут меры.