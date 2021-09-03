Отслуживший в Афганистане кемеровчанин получил срок за убийство грубияна

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Завершилось рассмотрение дела о кровавой расправе, произошедшей в Кемерове после ссоры между прошедшим службу в опасной точке мужчиной и его гостем.

В Кемерове за убийство осудили 50-летнего жителя Заводского района. По информации СК, в январе к нему в гости наведался знакомый и они вместе с возлюбленной осужденного устроили пьянку. Во время беседы выяснилось, что хозяин жилища воевал в Афганистане, однако собеседник в грубой форме высказался о тех событиях.

— Гость оскорбительно, используя нецензурную брань, высказался об этом конфликте. Осужденный разозлился и в ответ нанес ему сначала несколько ударов кулаком по лицу, а затем несколько ударов ножом в грудь, — рассказали в областном СУ СКР.

Пострадавший погиб сразу на месте, а свидетельница кровавой расправы бросилась на улицу и попросила сестру вызвать полицию. Злоумышленник сознался в содеянном, суд приговорил его к восьми годам колонии.

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